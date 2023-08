MotoGp Gp Austria 2023, Zarco: “Vado alla Honda nel 2024”

Johann Zarco ha parlato del suo dopo il Gp d’Austria. Nell’avvenire del pilota ci sarà un cambio di scuderia che lo porterà a vestire la tuta della Honda dalla prossima stagione. Dopo l’esperienza Ducati Prima Pramac, è arrivato dunque per Zarco il momento del cambio di scuderia.

Queste le parole di Zarco: “Stiamo parlando come se domani fosse già 2024, invece manca ancora mezza stagione e dobbiamo trovare il cammino per la vittoria. Sono in Ducati dal 2020, sono contentissimo di rinascere, prima con Avintia e poi con Pramac e con Paolo (Campinoti ndc). Avrò la possibilità di stare due anni in più nel motomondiale, spero di lottare per il podio e per il mondiale. Ducati non mi ha fatto offerta di due anni, io però ora sono in migliore forma fisica e mi sono dato nuova energia, fare altri due anni con Honda è interessante”