MotoGP, GP Austria 2023: risultati e classifica prove libere 2, Bezzecchi davanti a tutti

Termina la practice pomeridiana del Gran Premio d’Austria, decretata l’accesso diretto al Q2: è Marco Bezzecchi a chiudere con il miglior tempo (1’28″533). Il pilota della Ducata griffata Mooney V46 precede per appena 44 millesimi Maverick Vinales (Aprilia). Terzo, il campione del Mondo della Ducati, Pecco Bagnaia (+0″288). Ai piedi del podio Brad Binder (Ktm, +0″330), poi le Ducati Pramac di Johann Zarco (+0″388) e Jorge Martin (+0″479). Settimo posto per Aleix Espargarò (Aprilia), ottavo per Alex Marquez (Ducati Gresini), nono Fabio Quartararo (Yamaha) e decimo il portoghese Miguel Oliveira (RNF Aprilia). Solo 11esimo Luca Marini davanti a Fabio Di Giannantonio, a lungo protagonista in questa sessione, che domani dovranno passare dal Q1.