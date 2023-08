Gp d’Austria, Bagnaia: “Stiamo riuscendo a migliorare. GP23? Ha migliore trazione”

Pecco Bagnaia ha chiuso in terza posizione la Practice del GP di Austria. Al termine della prova ha dichiarato: “Abbiamo fatto la miglior FP1 dell’ultimo periodo poi, nelle FP2, siamo partiti con il passo veloce. La nuova carena mi sta aiutando contro l’impennamento e, anche se cambia il bilanciamento della moto, è positiva comunque. L’ultimo time attack è stato buttato via, ma per fortuna non ce n’era bisogno. La GP23 ha una migliore trazione, scarica più potenza a terra, ma ci fermiamo in modo diverso. La GP22 entrava in curva con più velocità, questa meno, è un modo di guidare diverso, ma stiamo guidando bene lo stesso e stiamo riuscendo a migliorare comunque”.