Motogp Gp Austria 2023, Marquez: “Situazione che ci costringe a cambiare. Dobbiamo rimanere concentrati”

Marc Marquez si dice carico e speranzoso in vista del Gran Premio d’Austria, nonostante i problemi oggettivi della Honda che apporterà dei nuovi cambiamenti nella gara di questoo weekend. Alcuni di questi sono stati dichiarati da Marquez in conferenza stampa.

Le parole di Marquez: “Qui in Austria proveremo un nuovo pacchetto aerodinamico anche se non penso che potremo vincere. Meglio partire con un profilo basso, obbligatorio dopo gli infortuni. Proveremo la nuova moto, invece, nei test di Misano, ma non c’è fretta. Prima sto lavorando su me stesso, per migliorarmi, poi penso alla moto. La situazione in Honda è critica e ci costringe a cambiare qualcosa tutti insieme. E’ bello che la HRC voglia investire in questo progetto, ma io sono semplicemente un pilota e porterò tutto il mio sforzo in pista. I costruttori cercano di fare il massimo, ma alcuni, come la Ktm, sono stati più veloci nello sviluppo e questo ha fatto la differenza. Noi dobbiamo concentrarci e fare il nostro meglio per copiarli o per provare a migliorare quello che ha fatto KTM“.