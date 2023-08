MotoGP GP Austria 2023, Bastianini: “Guido male e sono nervoso, così sbaglio”

“Guido male, sono indietro, devo cercare di non pensare al risultato ma siamo lontani dalla forma migliore. Mi mancano i chilometri, mi manca fare un test vero, non sono competitivo. Anche oggi ero abbastanza nervoso ma sbaglio, non è il modo di approcciarsi. D’ora in poi non penserò al risultato ma solo ad avere buone sensazioni”. Così Enea Bastianini non nasconde la delusione dopo le prove libere del venerdì del GP di Austria di MotoGP: “Con il team fino a che non abbiamo un bel risultato si fa fatica, abbiamo bisogno di qualche bella soddisfazione, lavoriamo sempre con un po’ in tensione”.