MotoGP GP Australia 2023, Zarco commenta la vittoria: “Sensazione bellissima”

“E’ una sensazione bellissima. Voglio piangere adesso ma piangerò dopo“. Questo il commento a caldo di Johann Zarco, che sul circuito di Phillip Island ha ottenuto la prima vittoria in carriera in MotoGP. “Stento a crederci. Sono partito bene e ho lottato fin da subito, tuttavia non pensavo di riuscire a raggiungere Martin visto lo svantaggio. La priorità è stata dunque gestire al meglio la gomma posteriore, ma negli ultimi giri sono riuscito ad usare questo a mio vantaggio. E’ stato bello superare Martin nel finale. Dopo 120 gare finalmente sono arrivato primo” ha concluso il vincitore del GP d’Australia 2023.