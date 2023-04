Spezia, Semplici: “Risultato troppo pesante, ci lecchiamo le ferite”

“Abbiamo fatto un gran primo tempo, fino all’errore del rigore meritavamo di più noi. Questo mi fa ben sperare per il proseguio, se giochiamo con questa determinazione contro le squadre del nostro livello, possiamo sperare di raggiungere il nostro obiettivo. Questa sera giocavamo contro una delle formazioni più in forma del momento, il risultato è stato un po’ troppo pesante: ci lecchiamo le ferite anche se ci dispiace per qualche errore di troppo”. Lo ha detto il tecnico dello Spezia, Leonardo Semplici, dopo la sconfitta contro la Lazio.

“Gli episodi arbitrali? Non mi fermo agli episodi anche se cambiano l’andamento della gara. Dispiace soprattutto per l’espulsione perché Ampadu è andato a calciare ed è scivolato, non mi sembrava un evidente fallo anche se l’arbitro ha giudicato così. Ci siamo complicati la vita da soli, anche sul rigore. Andiamo avanti anche se siamo delusi – ha detto l’allenatore ai microfoni di Sky Sport – pensiamo alla prossima: prendiamo il buono, perché abbiamo spaventato un avversario forte come la Lazio, nonostante il risultato negativo. Il cammino è ancora lungo”. Semplici analizza gli errori dei suoi nel corso della gara: “L’episodio del rigore ci ha fatto perdere un po’ di certezze, poi quando fai 3-4 errori contro queste squadre, ti puniscono. Abbiamo cercato trame di gioco e superiorità numerica, merito loro aver sfruttato i nostri sbagli ma per 60 minuti ho visto un bello Spezia”, ha concluso il tecnico dei liguri.