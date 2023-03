MotoGP GP Argentina, Bagnaia: “Si riparte da zero, ma il feeling con la moto è incredibile”

Pecco Bagnaia ha bagnato il suo Mondiale 2023 come meglio non avrebbe potuto, vincendo sia la sprint race che la gara a Portimao. Ora, il pilota della Ducati vuole ripetersi in Argentina: “Nel GP della scorsa settimana è stato tutto perfetto e spero che anche qui in Argentina accada lo stesso”. “La grande differenza è che qui partiamo da zero con il lavoro, non avendo effettuato alcun test – – sottolinea il pilota torinese – In ogni caso sono ottimista: il mio feeling con la moto al momento è incredibile perciò sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione. Questo weekend sarò l’unico a rappresentare il mio team. Auguro ad Enea una pronta guarigione e spero che possa tornare in pista con noi ad Austin”.

Bastatinini sarà infatti costretto a saltare il GP sudamericano a causa dell’infortunio patito in Portogallo, ma fortunatamente non dovrà ricorrere ad operazione. Il secondo pilota Ducati conta di poter rientrare nella successiva tappa di Austin.