MotoGP GP Argentina 2023, Zarco: “Voglio entrare nelle prime due file per giocarmi il podio”

Il pilota della Ducati Pramac, Johann Zarco, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Argentina 2023 di MotoGP, si è detto fiducioso per una possibile lotta per il podio: “A Portimao è stata una gara lunga, a 11 giri dalla fine è stata ancora più dura. Poi ho visto altri perdere aderenza. Comunque non è stato facile. Di certo iniziare una stagione così ti dà una bella motivazione ed una bella spinta. Il passaggio in Q2 è importantissimo perché si risparmia energie il sabato. L’obiettivo, adesso, è la Q2 e poi cercare di entrare nelle prime due file. In questo modo ci sarà la possibilità di raggiungere il podio. Ho avuto una mezza influenza e nell’ultimo week-end non mi sono riposato. In Argentina, però, ho il passo per fare il podio”.