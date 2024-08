MotoGP GP Aragon 2024, Bagnaia: “Buon potenziale, sarebbe bello battagliare con Bastianini”

“Sono felice di essere qui, perché il layout del circuito mi piace molto e ci sono diverse curve veloci. Il nostro potenziale per il weekend è buono, ma sono consapevole della forza di Marquez e Martin: anche io e Bastianini abbiamo fatto ottimi risultati ad Aragon. Sarebbe bello battagliare tra di noi in gara. Su questa pista indubbiamente è difficile creare ampi distacchi durante la corsa. Possiamo goderci questo weekend in sella alla nostra moto”. Così Pecco Bagnaia nel corso della conferenza stampa piloti del Gran Premio di Aragon.

Un circuito sul quale Bagnaia ha vinto la sua prima gara in MotoGP tre anni fa: “Rispetto a quel successo ora so come si vincono le gare. In tre anni la mia carriera è cambiata molto, ma non la mia mentalità. Il 2021 è stata una stagione strana, perché a causa di diversi errori non ho vinto alcune gare: la vittoria di Aragon, però, ha fatto scattare in me qualcosa di nuovo”.

Bagnaia ha poi parlato del 2025: “È impossibile avere una moto perfetta, perché si tratta sempre una miscela di elementi. Forse ci manca un po’ di trazione in alcuni casi rispetto al passato. Calendario? È un po’ strano iniziare in Thailandia, anche così facendo eviteremo la stagione degli uragani. Torna Brno che è uno dei tracciati più belli che io abbia visto in passato”.