Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio delle Americhe, in scena sul circuito di Austin. La gara si apre con un grande avvio da parte di Francesco Bagnaia. L’italiano scattato dalla sesta piazza, si porta in seconda posizione in appena una curva, tallonando il compagno di squadra Marc Marquez. Lo spagnolo rischia di perdere la moto e vede la sua leadership vacillare, ma non tarda a ritrovare il ritmo e a fare il vuoto. Alle spalle del numero 93, Bagnaia perde la posizione su Alex Marquez, che dopo un’intensa lotta si porta in seconda posizione. La gara è poi animata dalla lotta tra i due piloti della VR46, con Fabio Di Giannantonio che ha terminato la gara quarto e Franco Morbidelli quinto.

Al traguardo, il pluricampione spagnolo è davanti a tutti, seguito dal fratello minore e poi da Francesco Bagnaia. Per Marquez si tratta del quinto successo su cinque prove dall’inizio della stagione: ha infatti vinto tutte e tre le gare sprint disputate e i due Gran Premi andati in scena. Il sabato si rivela positivo per tutto il mondo Ducati, con ben cinque piloti – tra team ufficiale e satelliti – che occupano la top five. La MotoGP tornerà in scena domani alle 21:00 italiane per la gara conclusiva del fine settimana.

I RISULTATI DELLA GARA SPRINT

Marquez M. (Ducati Lenovo Team) 0:00.000 Marquez A. (Gresini Racing Motogp) Bagnaia F. (Ducati Lenovo Team) Di giannantonio F. (Pertamina Enduro VR46 Ducati) Morbidelli F. (Pertamina Enduro VR46 Ducati) Quartararo F. (Monster Energy Yamaha Motogp) Acosta P. (Red Bull Ktm Factory Racing) Marini L. (Castrol Honda Team) Ogura A. (Aprilia Trackhouse Racing) Bezzecchi M. (Aprilia Racing) Aldeguer F. (Gresini Racing Motogp) Binder B. (Red Bull Ktm Factory Racing) Bastianini E. (Red Bull KTM Tech3) Miller J. (Prima Pramac Racing) Rins A. (Monster Energy Yamaha Motogp) Zarco J. (LCR Honda) Fernandez R. (Aprilia Trackhouse Racing) Fernandez A. (Prima Pramac Racing) Chantra S. (LCR Honda) Savadori L. (Aprilia Racing) Mir J. (Castrol Honda Team) DNF Vinales M. (Red Bull KTM Tech3) DNF

LE PAGELLE DELLA GARA SPRINT

Marc Marquez: 10-

Marc Marquez vince e convince, conquistando la gara sprint sul COTA e salendo ancora una volta sul gradino più alto del sabato. Lo spagnolo perde la moto nelle prime curve, ma nonostante la sbavatura non si lascia scoraggiare e si rimette in testa, ottenendo il successo davanti ad Alex Marquez e a Francesco Bagnaia.

Alex Marquez: 9+

Buona gara di Alex Marquez, che ancora una volta si rivela il diretto inseguitore del fratello. Il pilota Gresini, partito terzo, non si lascia sorprendere dalla rimonta di Francesco Bagnaia e rimane lucido nella lotta delle prime curve. L’errore di Marc gli apre poi la porta per la seconda posizione, che mantiene fino al traguardo.

Francesco Bagnaia: 9+

Ottima prova da parte di Francesco Bagnaia, che dalla sesta passa alla seconda posizione nell’arco di una curva. L’italiano si trova in lotta per la prima posizione insieme ai due fratelli Marquez. Come dichiarato dal ducatista stesso, però, ha faticato a mantenere il ritmo dei due di testa nel corso della gara e si è dovuto accontentare della terza posizione.

Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli: 8.5

Buona gara per la lineup VR64, che termina ai piedi del podio. Morbidelli parte nel migliore dei modi, mentre Di Giannantonio, trovandosi nel traffico, è costretto a rallentare in avvio e scivola lungo la classifica. Il pilota romano non demorde e riesce a rimontare, ingaggiando il compagno di squadra in una lotta da cardiopalma e staccando il quarto posto.

LE QUALIFICHE

Marc Marquez ottiene la terza pole consecutiva sulla pista del COTA, che ospita le qualifiche del terzo appuntamento della stagione di MotoGP. Lo spagnolo, da sempre a proprio agio sul circuito statunitense, firma un ottimo giro in 2:01.088. Il 2:01.189 di Fabio Di Giannantonio non basta per spodestare il numero 93, ma l’italiano della VR46 può dirsi soddisfatto del proprio crono. A chiudere la prima fila è il minore dei fratelli Marquez, che in sella alla Gresini firma un 2:01.448. La quarta posizione è di Pedro Acosta con KTM, seguito dall’altra VR46, quella guidata da Franco Morbidelli. Sesta posizione per Francesco Bagnaia, che non riesce a portare il proprio tempo sotto il 2:01.611 e si trova a circa mezzo secondo dalla cima della classifica.

Il Q1, che ha concesso l’accesso alla fase successiva a Fabio Quartararo su Yamaha e al pilota della Honda Luca Marini, ha fermato l’Aprilia di Marco Bezzecchi, che in gara scatterà tredicesimo. Qualifica difficile anche per Enea Bastianini, che in questo avvio di stagione fatica a trovare il feeling con la sua nuova KTM e si ferma in diciassettesima posizione.

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE

M. Marquez (Ducati Lenovo Team) 02:01.088 F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.101 A. Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP +0.360 P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +0.416 F. Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.441 F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +0.523 L. Marini (Honda HRC Castrol) +0.649 J. Mir (Honda HRC Castrol) +0.920 J. Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +0.920 M. Viñales (Red Bull KTM Tech3) +0.931 F. Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +0.944 F. Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) +1.331 M. Bezzecchi (Aprilia Racing) +0.194 A. Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +0.499 J. Zarco (CASTROL Honda LCR) +0.635 B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) +0.636 E. Bastianini (Red Bull KTM Tech3) +0.867 A. Ogura (Trackhouse MotoGP Team) +0.908 R. Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) +0.956 A. Fernandez (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +1.804 S. Chantra (IDEMITSU Honda LCR) +1.908 L. Savadori (Aprilia Racing) +2.253

LE PAGELLE DELLE QUALIFICHE

Marc Marquez: 10

Marquez sembra irraggiungibile in questo avvio di stagione. Lo spagnolo, in favore di ogni pronostico, domina la sessione di qualifiche su un asfalto a lui sempre favorevole. Nel corso degli ultimi tre anni, infatti, qui ha sempre centrato la pole position. Il pilota della Ducati, che si era già dimostrato molto competitivo nel corso delle prove libere, mette a punto un’ottima performance e ora sogna di concretizzare.

Fabio Di Giannantonio: 9.5

Ottima qualifica anche per Fabio Di Giannantonio. La VR46 aveva aperto il weekend con delle buone prestazioni nel corso delle prove libere, con l’italiano che ha confermato il ritmo di ieri. Di Giannantonio si avvicina a Marquez, ma non riesce a strappargli la pole per poco più di un decimo. La prima fila resta un soddisfacente risultato in vista della gara.

Alex Marquez: 9+

Alex Marquez chiude la prima fila, a circa tre decimi di ritardo dal fratello maggiore. Lo scudiero della Gresini, al momento secondo in classifica generale, mette a punto una nuova prestazione positiva. Non troppo distante dal crono di Marc, lo spagnolo chiude un buon giro e si prepara a lottare in gara.

Francesco Bagnaia: 7

Francesco Bagnaia non riesce ancora a dimostrarsi protagonista. Il tre volte campione del mondo ha iniziato la propria stagione in salita e al momento manca di brillantezza. L’italiano della Ducati non va oltre la sesta posizione e allo spegnimento dei semafori scatterà dalla seconda fila, con l’obiettivo di riuscire a tornare sotto i riflettori.