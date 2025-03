Quinn Simmons vince la sesta tappa della Volta a Catalunya 2025. Lo statunitense della Lidl-Trek si prende l’arrivo in volata di Queralt, in soli 31’20” per condizioni meteo che hanno costretto l’organizzazione a ridurre all’osso la tappa, battendo al foto finish Pavel Bittner (Team Picnic PostNL). Completa il podio di giornata Corbin Strong (Israel – Premier Tech). Nessun big in top ten. Anders Folgdager (Team Jayco AlUla) è quarto, Lennert Van Eetvelt (Lotto Cycling Team) quinto, Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) sesto, l’azzurro Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) settimo, Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale) ottavo, Axel Laurance (INEOS Grenadiers) nono, e Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) decimo.

A una tappa dal termine, invariata la classifica generale con Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) che conserva un secondo di vantaggio su Primoz Roglic (Red Bull Bora – Hansgrohe). Terza Enric Mas (Movistar Team) a 21″ e quarta Mikel Landa (Soudal Quick-Step) a 22″.

La top ten di giornata

Quinn Simmons (Lidl-Trek) 31’20” Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) +00″ Corbin Strong (Israel – Premier Tech) +2″ Anders Foldagger (Team Jayco Alula) +2″ Lennert Van Eetvelt (Lotto Cycling Team) +2″ Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) +2″ Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) +2″ Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale) +2″ Axel Laurance (INEOS Grenadiers) +2″ Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) +2″

La classifica generale a una tappa dal termine

Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) 22h48’07” Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) +1″ Enric Mas (Movistar Team) +21″ Mikel Landa (Soudal Quick Step) +22″ Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +28″ Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) +59″ Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +59″ Lennert Van Eetvelt (Lotto Cycling Team) +1’10” Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike) +1’14” Richard Carapaz (EF Educations -EasyPost) +1’27”

Tappa accorciata

Cambio di percorso per la sesta tappa della Volta a Catalunya 2025. La Berga – Queralt è stata accorciata da 159 a 118,6 chilometri a causa dell’elevato rischio di forte vento in Catalogna, che ha portato gli organizzatori a tagliare dal tracciato la salita del Coll de Pradell, secondo GPM in programma, per questioni di sicurezza. La vetta, che sarebbe stata scollinata ai -60 dalla conclusione, si trova infatti a poco più di 1700 metri di quota, dove i pericoli causati dalle forti raffiche sarebbero quindi stati maggiori. Nella giornata di oggi la tappa è stata percorsa quasi interamente sotto neutralizzazione. Condizioni meteo che hanno dato tregua per pochi minuti permettendo la regolarità minima di quella che sarebbe dovuta essere la tappa regina della corsa.