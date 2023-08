MotoGp: la classifica dei piloti aggiornata dopo il Gp Austria 2023

Dopo il Gp d’Austria Pecco Bagnaia consolida la sua posizione in vetta della classifica generale del Mondiale Piloti. Il pilota della Ducati, infatti, mantiene le distanze (PIU’ 62) dal secondo in classifica ossia Martin. Bezzecchi continua a fare salti in avanti: ora il pilota del Team VR46 si trova al terzo posto a sole 6 lunghezze dal secondo in classifica. Questa la classifica aggiornata:

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 251

2 Jorge Martin (Ducati) 189

3 Marco Bezzecchi (Ducati) 183

4 Brad Binder (KTM) 160

5 Johann Zarco (Ducati Pramac) 125

6 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 120

7 Aleix Espargaro (Aprilia) 117

8 Jack Miller (KTM) 96

9 Alex Marquez (Ducati Gresini) 92

10 Maverick Vinales (Aprilia) 86

11 Fabio Quartararo (Yamaha) 73

12 Franco Morbidelli (Yamaha) 65

13 Augusto Fernandez (GasGas) 51

14 Alex Rins (Honda) 47

15 Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 40

16 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 37

17 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 34

18 Enea Bastianini (Ducati) 24

19 Marc Marquez (Honda) 19

20 Raul Fernandez (Aprilia) 14

21 Dani Pedrosa (KTM) 13

22 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

23 Jonas Folger (KTM) 9

24 Pol Espargaro (GasGas) 8

25 Michele Pirro (Ducati) 5

26 Joan Mir (Honda) 5

27 Danilo Petrucci (Ducati) 5

28 Stefan Bradl (Honda) 5