MotoGP, classifica piloti aggiornata dopo il GP di India 2023

La classifica piloti del Mondiale di MotoGP aggiornate dopo il Gran Premio d’India. Sfortuna nera per Pecco Bagnaia, che a otto giri dal termine cade quando poteva giocarsi con Martin, ora vicinissimo in classifica piloti, il podio, visto che per la vittoria oggi non c’è nessun rivale per un eccezionale Marco Bezzecchi. Secondo Martin, terzo il redivivo Quartararo, quindi Binder e Mir chiudono la top-5 odierna. Di seguito ecco le classifiche aggiornate.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP