MotoGP: Bezzecchi nuovo pilota Aprilia dal 2025, farà coppia con Martin

Marco Bezzecchi lascia la Ducati e approda in Aprilia: è arrivato l’annuncio ufficiale della scuderia di Noale, che nella stagione 2025 di MotoGP potrà quindi contare su una coppia da sogno, visto che “Bez” farà squadra con Jorge Martin. Rivoluzione totale, quindi, per Aprilia, che sostituirà entrambi gli attuali piloti, con Aleix Espargaro che ha già annunciato il ritiro al termine di questa stagione, mentre Maverick Vinales passerà in Ktm.

Così l’amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha annunciato il colpo: “Diamo il benvenuto a uno dei migliori talenti italiani, che ha dimostrato il proprio valore fin dall’esordio nelle categorie minori e, soprattutto lo scorso anno in MotoGP, con ottime prestazioni e vittorie addirittura anche in fuga. Non vediamo l’ora di abbracciare a Noale anche il Bez; il binomio moto italiana e pilota italiano è molto affascinante, ma ancor di più la coppia di piloti che si andrà a formare con Jorge. Siamo davvero soddisfatti della nostra line up per il 2025, Martín e Bezzecchi rappresentavano la nostra prima scelta per età, talento, grinta e determinazione e con loro possiamo scrivere una nuova e importante pagina di Aprilia Racing”.

Bezzecchi, quindi, lascia anche il team VR46, con cui è stato premiato come “rookie dell’anno” nel 2022 e con cui ha conquistato il terzo posto in classifica nella passata stagione, nella quale ha raccolto anche quattro vittorie, di cui tre nelle gare “lunghe” e una Sprint, battagliando per diverso tempo con Bagnaia e lo stesso Martin per il titolo.