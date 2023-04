MotoGP, Bezzecchi: “Non mi aspettavo una crescita così veloce”

Marco Bezzecchi è tornato a parlare del successo nel GP dell’Argentina 2023 ai microfoni di Sky Sport: “Ammetto di esser rimasto sorpreso dalla crescita che c’è stata, non pensavo che fosse così veloce. Sono consapevole che non sarà facile lottare per la vittoria in tutte le gare, perciò non voglio sbilanciarmi, ma intanto un pezzo l’abbiamo messo lì“. Il pilota della Ducati ha poi aggiunto: “Io cerco sempre di migliorarmi e dove ne avrò la possibilità darò sempre il 100%“. Infine, sul soprannome Simply the Bez: “Sono felice che mi sia stato dato, lo adoro“.