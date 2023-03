Motogp: Bastianini, Marquez, Oliveira e Pol Espargaro salteranno la gara in Argentina

Pol Espargaro, Enea Bastianini, Marc Marquez e Miguel Oliveira saranno assenti nel prossimo Gran Premio che si correrà in Argentina a Termas de Rio Hondo, in programma nel prossimo fine settimana. Il più grave dei quattro infortuni è quello di Pol Espargaro, pilota del Team GasGas che durante la seconda sessione di prove libere e’ finito a terra a grande velocità sbattendo poi contro le barriere a bordo pista. Per lo spagnolo una frattura alla mandibola e ad alcune vertebre dorsali, oltre ad una contusione polmonare. Con ogni probabilità sarà fuori a lungo e salterà anche il Gp di Austin e anche la gara di casa a Jerez.

Sfortunato anche l’esordio di Bastianini in sella alla Ducati ufficiale: il nuovo compagno di squadra del campione del mondo Bagnaia e’ finito a terra per colpa di una scivolata di Luca Marini, durante la prima Sprint Race della storia della MotoGp. Un brutto colpo alla clavicola destra costata una frattura al pilota azzurro, che è stato costretto a saltare la gara di Portimao ed ora dovrà guardare amici e rivali dall’interno del paddock anche in Argentina.

Gli infortuni di Marquez ed Oliveira sono invece collegati tra loro, perché riguardano l’incidente nella gara di domenica causato proprio dal pilota spagnolo della Honda, che e’ andato a finire contro il portoghese dell’Aprilia Team Gresini. Un errore, ammesso dallo stesso pluricampione del mondo che sconterà 2 long lap penalty al rientro, che e’ costato a lui frattura ed operazione alla mano destra, mentre al rivale alcuni problemi all’anca destra. Per quanto riguarda Marquez e Oliveira dovrebbero tornare disponibili per il Gp di Austin. All’elenco degli infortunati ha rischiato di aggiungersi anche Jorge Martin, secondo nella Sprint di sabato e ritirato in gara domenica, coinvolto anche lui nella collisione causata da Marquez. Per lo spagnolo della Ducati Pramac solo una frattura ad un dito del piede che però non lo terrà fermo ai box.