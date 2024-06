MotoGP, Bastianini e Vinales con Red Bull KTM Tech3 dal 2025

Doppio colpo KTM. Enea Bastianini e Maverick Vinales correranno per il team Red Bull KTM Tech3 dal 2025, affiancando la Red Bull KTM Factory Racing, di Brad Binder e Pedro Acosta. Bastianini e Vinales avranno a disposizione le KTM RC16 in versione 2025, nell’ambito di un accordo pluriennale. Soddisfatto Nicolas Goyon, Team Manager di Tech3 Racing MotoGP: “Siamo lieti di annunciare che Enea e Maverick saranno con noi il prossimo anno. Non possiamo dimenticare che le nostre prime vittorie in MotoGP sono state ottenute in arancione! Non possiamo nascondere il nostro orgoglio per il fatto che questi due talentuosi piloti abbiano deciso di guidare le nostre moto. Questo dimostra che siamo sulla strada giusta. Ringraziamo Pierer Mobility AG per la qualità del suo supporto. La nostra collaborazione ha raggiunto quest’anno il massimo livello e sono sicuro che continuerà a crescere in futuro. Vorremmo anche ringraziare la Red Bull per la loro dedizione nei nostri confronti. Abbiamo un chiaro impegno verso la vittoria ed è per questo che Enea e Maverick hanno deciso di aderire al programma”.

Queste le parole di Pit Beirer, direttore KTM Motorsports: “Siamo molto contenti di aver portato sia Enea che Maverick nel nostro progetto in MotoGP™. Hanno il nostro pieno sostegno, con il supporto di tutto il marchio per continuare a perseguire i loro obiettivi, cioé raggiungere le massime prestazioni. Stiamo parlando di due fra i più veloci piloti del mondo, in questo momento. Ci lusinga, avere la loro fiducia. L’operazione che abbiamo creato insieme a Red Bull KTM Tech3 è di primissimo livello. La scelta del nome del team rispecchia l’intenzione di tornare a rafforzare il marchio KTM. Non poteva esserci opzione migliore, per dare valore all’azienda, che vestire Enea e Maverick di arancione insieme a Red Bull. Ora pensiamo a proseguire in questo 2024. Poi ci concentreremo su questo nuovo inizio”.