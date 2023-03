MotoGP, Bagnaia: “Sono molto contento dei test, siamo pronti per la nuova stagione”

Il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, al termine della seconda delle due giornate di test di MotoGP andate in scena a Portimao, ha espresso la propria soddisfazione per il passo della sua Ducati: “Sono molto contento di come sono andate le cinque giornate di test precampionato, considerando anche i tre giorni in Malesia del mese scorso. Siamo migliorati in ogni sessione e abbiamo portato a termine il nostro programma di lavoro. La moto nuova mi piace molto e la preferisco a quella dello scorso anno, ma ora dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare a lavorare a testa bassa per cercare di essere veloce su ogni tracciato. Anche le altre case costruttrici hanno fatto importanti passi in avanti, perciò bisogna rimanere concentrati. In ogni caso possiamo dire ‘missione compiuta’: siamo pronti ad affrontare la nuova stagione“.

Sesto posto per il compagno di squadra Enea Bastianini: “Il bilancio di queste due giornate è positivo nonostante ieri siamo stati davvero sfortunati. Oggi siamo ripartiti con un’altra mentalità, che ci ha permesso di compiere subito grandi passi in avanti ed in generale abbiamo lavorato davvero bene. Non abbiamo fatto prove particolari ma ci siamo concentrati soprattutto sul set up della moto e sul mio stile di guida in vista anche della prima gara, che correremo qui fra meno di due settimane. Credo che ci manchi ancora qualcosa per poter lottare per la vittoria, ma non siamo lontani.”

“Oggi ho anche fatto la mia prima simulazione di gara sprint e credo che la durata delle gomme non sarà un problema, ma non abbiamo ancora scelto quale utilizzare per la gara della domenica. In ogni caso sono contento e pronto per tornare in pista per il primo Gran Premio dell’anno”, ha concluso l’ex pilota del team Gresini.