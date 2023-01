MotoGP, Bagnaia: “In tanti possono ambire alla vittoria”

“È stato bello vincere l’anno scorso, ma con la testa sono già alla prossima stagione. I primi test con nuova la moto sono andati bene, ma c’è tanto lavoro da fare. I test in Malesia saranno importantissimi per chiudere il lavoro e partire già con una buona base per la prima gara cercando di fare meno errori possibile”. Così Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport a margine della consegna dei Caschi d’Oro di Motosprint. In vista della nuova stagione, il campione del mondo di MotoGP con la Ducati ha aggiunto: “Da quest’anno c’è la sprint race, che è qualcosa di diverso. Ci sono tanti piloti e moto che possono ambire alla vittoria, da Bezzecchi a Marini fino a Marquez che tornerà competitivo. Bastianini? Con Enea ci conosciamo da tutta la vita, l’importante sarà fare bene poi in gara ognuno farà la sua gara”.