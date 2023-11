MotoGP, Bagnaia: “In Qatar conquistati punti importanti, a Valencia non possiamo rilassarci”

Il GP di Valencia, ultimo appuntamento del Motomondiale 2023, deciderà al termine del weekend chi tra ‘Pecco’ Bagnaia e Jorge Martìn vincerà il titolo iridato. Lo scorso anno, proprio sul ‘Circuit Ricardo Tormo di Cheste’ di Valencia, il pilota della ‘Ducati Factory’ si laureò campione del mondo, il primo italiano a vincere un Campionato Mondiale sulla Ducati ed il primo italiano su moto italiana dai tempi di Agostini, al termine di una rimonta capolavoro sul francese della Yamaha Fabio Quartararo. Alla vigilia del GP in terra spagnola, in merito alla lotta mondiale tra lui e il pilota della ‘Ducati Pramac’, Bagnaia ha dichiarato: “Grazie alla bella prestazione nella gara della domenica in Qatar abbiamo conquistato dei punti che ci danno un po di margine da Jorge, ma 21 punti di vantaggio ancora non bastano per vincere, non possiamo rilassarci. A Valencia ho sempre avuto buon ‘feeling’, possiamo e dobbiamo fare bene“.