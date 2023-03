Motogp: Bagnaia il più veloce di tutti nella seconda giornata di test a Portimao

Pecco Bagnaia è stato il più veloce di tutti al termine della seconda delle due giornate di test di MotoGp andate in scena a Portimao, sul circuito che il 26 marzo ospiterà il primo Gran Premio del motomondiale del 2023. Il ducatista, campione iridato in carica, ha fermato il cronometro oggi a 1’37″968, migliorando il tempo registrato ieri nella prima giornata di test, ovvero 1’38″771. Alle sue spalle i francesi Johann Zarco (Pramac), staccato di 296 millesimi, e Fabio Quartararo (Yamaha), distante 334 millesimi. Dominio delle Ducati, con sette moto nelle prime dieci posizioni. Bene gli altri piloti italiani. In quarta e in quinta posizione, rispettivamente, le moto del Mooney VR46 Racing Team di Luca Marini e di Marco Bezzecchi. Subito dietro Enea Bastianini (Lenovo Team), sesto, seguito dagli spagnoli Alex Marquez (Gresini) e Jorge Martin (Pramac). Nona posizione per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM). Chiude la top ten un altro spagnolo, ovvero Aleix Espargaro (Aprilia), che accusa un dolore al braccio destro.