Fiorentina: contatti tra Nardella, Joe Barone e il Sindaco dei Braga

Contatto telefonico fra il sindaco di Firenze, Dario Nardella, insieme al Dg del club viola Joe Barone, e il primo cittadino di Braga, Ricardo Rio. Durante il colloquio telefonico si è evidenziato il dispiacere su come sono stati trattati i tifosi viola giovedì scorso prima del match all’Estadio Nacional. In particolar modo è stato sottolineato l’uso considerato esagerato da parte delle forze di polizia lusitane dei proiettili di gomma nei confronti dei supporter gigliati e che ha portato al ferimento di alcuni di loro. Il sindaco Nardella invierà inoltre una lettera al sindaco di Braga, che a sua volta la trasmetterà alle autorità governative portoghesi, per stigmatizzare gli episodi spiacevoli che si sono verificati.