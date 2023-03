MotoGP, Bagnaia: “Bella giornata di test a Portimao, sono soddisfatto. La GP23 si guida bene”

Pecco Bagnaia ha parlato al termine della prima giornata di test MotoGP 2023 sul circuito di Portimao, in cui ha fatto registrare il miglior tempo: “E’ stata una bella giornata, sono soddisfatto di tutto. Dopo le belle sensazioni in Malesia siamo ripartiti a un livello molto elevato. Domani sarà importante chiudere tutte le prove e accettarsi che tutto funzioni al meglio. Se dovesse avanzare tempo, inizieremo a concentrarci anche sul lavoro per il weekend di gara“.

Il pilota della Ducati ha poi commentato la nuova GP23: “Si guida molto bene e questa è la cosa più importante. In alcuni aspetti è diversa rispetto a quella dell’anno scorso, ma fin da subito mi sono trovato bene. Rispetto alla Malesia siamo migliorati sull’erogazione e sulla percorrenza, posso dire che siamo sulla strada giusta“.

“Al momento pare che Ducati e Aprilia siano il punto di riferimento, ma è difficile dirlo con certezza già nei test. Noi siamo ad un alto livello e siamo andati forte, ma non possiamo sapere cos’hanno provato gli altri – ha aggiunto Bagnaia – Sprint Race? Ci concentreremo principalmente su quella. La proveremo insieme alla preparazione del primo weekend di gara“.