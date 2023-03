Bologna-Lazio, Rodia: “Per Luis Alberto solo disturbi gastrici”

“Luis Alberto ha accusato dei disturbi gastrici, con nausea e sensazioni di vomito. Per quello dopo il cambio è rientrato subito negli spogliatoi. Hysaj invece ha avuto una contusione importante alla caviglia, grazie alla sua disponibilità è riuscito a rimanere in campo fino alla fine. Immobile infine sta continuando a seguire il suo programma personalizzato riabilitativo, in settimana faremo ulteriori controlli per monitorare l’evoluzione della situazione”. Questo il bollettino infortunati del consulente ortopedico biancoceleste Fabio Rodia ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il pareggio col Bologna.