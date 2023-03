MotoGP, Aprilia svela la livrea della RS-GP. Aleix Espargaro: “Il Mondiale 2023 parte pieno di incognite”

In vista del doppio impegno di Portimao, sede dei test e del primo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP, Aprilia ha svelato la livrea della RS-GP. ‘The Secret weapon’, vale a dire ‘l’Arma segreta’, presenta un motore V4 più potente, accompagnato da un telaio rivisto in base alle esigenze dei piloti Aleix Espargaró e Maverick Vinales. La novità dell’anno per Aprilia è inoltre la presenza di un team satellite, che come ha spiegato l’ad Massimo Rivola consentirà di avere più informazioni ma allo stesso tempo testerà il team in termini di capacità organizzativa.

“Sono con Aprilia da tanto tempo e la consapevolezza dell’importanza dei risultati per l’azienda mi carica di pressione. Il 2023 sarà una stagione piena di incognite. In particolare nessuno di noi conosce ancora esattamente l’impatto di un cambiamento come il nuovo formato con la Sprint Race” ha spiegato Aleix Espargaro. Il compagno di squadra Maverick Vinales ha invece detto: “C’è stato subito feeling con la nuova RS-GP. Ho subito notato un miglioramento in aspetti come la gestione del gas nella prima apertura. Nuovo formato? Mi piace, sarà interessante per i fan e per i team“.