Lo spagnolo della Ducati Gresini domina a Sepang e conquista il ventesimo GP stagionale. Sul podio Acosta e Mir, ritiro amaro per Bagnaia tradito da una foratura quando era terzo.

Alex Marquez porta la Ducati Gresini sul gradino più alto del podio nel Gran Premio della Malesia, ventesima prova del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Sepang, il pilota spagnolo ha perso una posizione in partenza, ma già al secondo giro ha preso la testa della corsa, imponendo un ritmo insostenibile per tutti gli avversari.

Alle sue spalle chiudono due connazionali: Pedro Acosta (Ktm), staccato di 2″676, e Joan Mir (Honda), terzo a +8″048. Amaro epilogo invece per Francesco Bagnaia (Ducati), che dopo una gara solida al terzo posto ha dovuto alzare bandiera bianca a tre giri dal termine per una foratura alla gomma posteriore.

Ai piedi del podio Franco Morbidelli (Ducati VR46), davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) e al compagno di squadra Fabio Di Giannantonio. In top 10 anche Enea Bastianini (Ktm), settimo, e Luca Marini (Honda), ottavo. Più indietro Marco Bezzecchi (Aprilia), che non è riuscito a replicare la rimonta della Sprint e ha chiuso 11°.