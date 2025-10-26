Giornata interessante per lo sport: di seguito l’intero programma per questa domenica 26 ottobre con gli orari e dove vedere gli eventi.

Domenica ricca di sport. Gli amanti dei motori quest’oggi potranno sedersi comodi è godersi appieno il GP di Malesia per la MotoGP e il GP del Messico per la Formula 1. Mentre a Santiago del Cile termineranno i Mondiali di ciclismo su pista. In Cina, invece, proseguiranno i Mondiali di taekwondo.

Oggi a dare spettacolo sarà anche il tennis, con lo finale ATP di Vienna: Sinner su misurerà contro il tedesco Alexander Zverev. Spazio anche ai campionati di volley, basket e rugby. In programma pure una serie dei partite di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri,

Sport in tv oggi: il programma completo

08.00 MOTOGP – GP Malesia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 14.05; differita streaming su tv8.it alle ore 14.05)

09.00 TAEWONDO – Mondiali, tabellone dagli ottavi alle finali: 54 kg maschile, 87 kg maschile, 73 kg femminile (diretta streaming su worldtaekwondo.org; diretta streaming su Olympic Channel per semifinali e finali a partire dalle ore 12.00)

09.00 TENNIS – WTA 250 Guangzhou, finale: Sun vs Li (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

09.30 MOTO2 – GP Malesia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 12.20; differita streaming su tv8.it alle ore 12.20)

09.40 ATLETICA – Maratona di Venezia (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 09.55 e dalle ore 11.10; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1)

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Soelden, prima manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.15 CALCIO (Eredivisie olandese) – Twente-Ajax (diretta streaming su Como Tv)

12.30 CALCIO (Serie A) – Torino-Genoa(diretta streaming su DAZN)

12.30 CALCIO (Serie C) – Trapani-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Soelden, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.00 CALCIO (Premiership scozzese) – Hearts-Celtic Glasgow (diretta streaming su Como Tv)

13.30 CALCIO (Jupiler League belga) – Anversa-Brugge (diretta streaming su DAZN)

13.40 CICLOCROSS (Superprestige) – Gara elite donne a Overijse (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.00 TENNIS – ATP 500 Vienna, finale: Sinner vs Zverev (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Levante (diretta streaming su DAZN)

14.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-PSV Eindhoven (diretta streaming su Como Tv)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pro Verelli-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Vicenza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Bra-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Catania-Benevento (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Cosenza-Potenza (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go)

15.00 CICLISMO SU PISTA – Mondiali, sessione pomeridiana (diretta streaming su Discovery+)

15.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – San Giovanni in Marignano-Scandicci (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

15.00 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Roma(diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Verona-Cagliari(diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Padova-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Nottingham (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Burnley (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Metz (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Broni (diretta streaming su Flima Tv)

15.00 SCHERMA – Circuito Europeo Under 23 di Sciabola – Foggia 2025 – prova femminile (diretta streaming su Assalto – La TV della Scherma)

15.10 CICLOCROSS (Superprestige) – Gara elite uomini a Overijse (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

15.30 TENNIS – ATP 500 Basilea, finale: Davidovich Fokina vs Fonseca (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta tv su Sky Sport Tennis dopo la conclusione della finale dell’ATP 500 di Vienna; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Friburgo (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Premiership scozzese) – Aberdeen-Hibernian (diretta streaming su Como Tv)

15.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Colorno-Mogliano, Viadana-Rugby Lyons (diretta streaming su The Rugby Channel)

16.00 VOLLEY (Superlega) – Trento-Padova (diretta streaming su VBTV, DAZN)

16.00 BASKET (Serie A) – Olimpia Milano-Venezia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Cielo; diretta streaming su Sky Go, NOW, cielotv.it, LBA Tv)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Bank of Utah Championship, quarto giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 21.30)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

16.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – AZ Alkmaar-Utrecht (diretta streaming su Como Tv)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Firenze-Monviso, Busto Arsizio-Vallefoglia, Milano-Macerata (diretta streaming su VBTV)

17.00 BASKET (Serie A) – Brescia-Cantù (diretta streaming su LBA Tv)

17.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sesto San Giovanni-Battipaglia (diretta streaming su Flima Tv)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tre partite: Lilla-Metz, Angers-Lorient, Auxerre-Le Havre (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Bari-Mantova (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

17.30 CICLISMO SU PISTA – Mondiali, sessione serale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

17.30 BASKET (Serie A) – Napoli-Reggio Emilia (diretta streaming su LBA Tv)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Stoccarda-Mainz (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Ospitaletto (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pianese-Ravenna (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Latina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go)

18.00 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Bologna (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Due partite: Cuneo-Cisterna, Piacenza-Milano (diretta streaming su VBTV)

18.00 BASKET (Serie A) – Trieste-Udine (diretta streaming su LBA Tv)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Tortona-Venezia, San Martino-Campobasso (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Sette partite: Atlanta-Falcons-Miami Dolphins, Baltimore-Ravens-Chicago Bears, Carolina Panthers-Buffalo Bills, Cincinnati Bengals-New York Jets, Houston Texans-San Francisco 49ers, New England Patriots-Cleveland Browns, Philadelphia Eagles-New York Giants (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY (Superlega) – Modena-Monza (diretta streaming su VBTV, DAZN)

19.00 BASKET (NBA) – San Antonio Spurs-Brooklyn Nets (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET (Serie A) – Virtus Bologna-Sassari (diretta streaming su LBA Tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Cremona-Treviso (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Perugia-Civitanova (diretta streaming su Rai Play Sport 2, VBTV)

20.30 CALCIO (Serie C) – Salernitana-Casertana (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 BASKET (NBA) – Detroit Pistons-Boston Celtics (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lazio-Juventus (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Strasburgo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 F1 – GP Messico, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 22.30; differita streaming su tv8.it alle ore 22.30)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Alaves (diretta streaming su DAZN)

21.05 RUGBY (Top-14 francese) – Tolosa-Tolone (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.05 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers (diretta streaming su DAZN)

21.25 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Due partite: Denvers Broncos-Dallas Cowboys, Indianapolis Colts-Tennesse Titans (diretta streaming su DAZN)