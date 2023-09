MotoGp, Agostini: “Staccare le file della griglia di partenza per una sicurezza maggiore in prima curva”

“Sulla sicurezza si può fare qualcosa. La settimana scorsa in Austria con il capo della Dorna, Ezpeleta, ho parlato di questo fattore della partenza. Una volta si partiva a spinta e si arrivava alla prima curva un po’ staccati l’uno dall’altro. Ora i piloti arrivano tutti insieme e tutti vogliono frenare il più tardi possibile. Non possiamo certo pretendere che qualcuno faccia passare l’altro, c’è la competizione. Ho suggerito allora, visto che partono tutti vicini e con il motore acceso, di staccare le file della griglia di partenza, così non si arriva in 20 alla prima curva”. Questa la proposta a LaPresse di Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo mondiale, in riferimento all’incidente di ieri nel Gp di Catalogna alla prima curva e alla paurosa caduta di Bagnaia. “E’ una cosa talmente semplice e banale che non capisco perchè non possa essere adottata. L’incidente potrà succedere lo stesso ma la percentuale si ridurrebbe se si arriva un po’ più sfaldati. Le qualifiche servono per questo. Spero che la federazione internazionale e la Dorna valutino questi aspetti”, ha aggiunto.