Moto Gp, Valentino Rossi: “Ho consigliato a Bagnaia di andare più piano per non sbagliare”

Valentino Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alle cadute di Francesco Bagnaia negli ultimi due Gp in Argentina e ad Austin, quando si trovava rispettivamente in seconda e prima posizione. “Dispiace, però lo vedo bene. Abbiamo parlato molto, gli ho cercato di spiegare il mio pensiero, su cosa secondo me avesse sbagliato. Gli ho detto che gli basta andare un pochino più piano senza sbagliare”.