Moto Gp, Marquez: “Honda ha tanto da migliorare, Ducati la migliore”

Mancano pochi giorni al via ufficiale del mondiale di Moto Gp 2023 e Marc Marquez non ha lasciato scampo a interpretazioni. “Quest’inverno abbiamo provato tante cose diverse, è stato molto impegnativo. Abbiamo cambiato direttore tecnico e portato nuove idee al box. Siamo più indietro rispetto agli altri e probabilmente non lotteremo per il podio, io devo lavorare su me stesso e il team sulla moto. A Portimao ci siamo avvicinati nel passo gara ma nel giro secco siamo lontani dalle Ducati”.

Il pilota della Honda ha poi proseguito: “Nelle prime 3/4 gare si capisce se puoi lottare per le posizioni davanti o hai bisogno di continuare a lavorare. La Ducati ha un pacchetto forte, Bagnaia è il più veloce, noi siamo lontani ma stiamo lavorando”. E sugli obiettivi stagionali: “Il campionato sarà lungo, si vince e si perde insieme, gli ultimi tre anni sono stati duri per me e per la Honda. Al momento non siamo i pretendenti al titolo, dobbiamo continuare a lavorare per costruire questo progetto. La mia ambizione e’ la stessa del 2013 e faro’ il possibile per lottare, credo in questo progetto della Honda”.