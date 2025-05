In pochi si aspettavano una notizia del genere per Lewis Hamilton: è una vera batosta, coinvolto anche Max Verstappen

La gara a Montecarlo è appena iniziata, ma per Lewis Hamilton arrivano notizie che non sono certo piacevoli. No, non si tratta della F1 dove comunque la prima parte di stagione non è stata positiva. Il primo anno di Ferrari si sta rivelando più complicato del previsto con le difficoltà della SF-25 che hanno reso difficile la vita al pilota inglese ed anche al suo compagno di squadra Charles Leclerc.

Qualche lampo isolato da parte del sette volte campione del mondo, come la vittoria nella sprint in Cina e il quarto posto ad Imola, dopo essere partito dodicesimo, ma nel complesso le difficoltà affrontate sono state molte di più di quanto previsto.

A questo si aggiunge però un altro aspetto che con le quattro ruote è poco legato e che coinvolge anche Max Verstappen: i due fuoriclasse della F1 sono in grande difficoltà, nessuno si aspettava una cosa del genere.

Hamilton e Verstappen, i campioni meno pagati

Come ogni anno anche nel 2025 Forbes ha stilato la classifica degli sportivi che hanno guadagnato di più negli ultimi dodici mesi e le sorprese non mancano.

Non lo è quella di non trovare neanche un pilota di F1 in top ten, mentre lascia qualche perplessità che nei primi cinquanta sportivi più ricchi del mondo soltanto due appartengono alla classe regina delle quattro ruote: Lewis Hamilton e Max Verstappen. Entrambi però si ritrovano fuori dalla top 20, con guadagni quattro volte meno elevati rispetto al re di questa classifica: Cristiano Ronaldo.

Il portoghese ha guadagnato 244 milioni di euro circa, seguito dal giocatore della NBA Stephen Curry con 140 milioni di euro e dal boxeur inglese Tyson Fury ‘fermo’ a 130 milioni di euro. In top ten trovano spazio anche Dak Prescott (121.5 mln di euro), Lionel Messi (120), LeBron James (118), Juan Soto (101 mln), Karim Benzema (92), Shohei Ohtani (90), Kevin Durant (89). E la F1? Soltanto ventiduesimo Lewis Hamilton con guadagni pari 70 milioni di euro: 53 circa per l’ingaggio, altri 17 dalle attività collaterali.

Due posizioni più sotto, invece, c’è il pilota della Red Bull Max Verstappen che negli ultimi dodici mesi ha portato a casa 69 milioni di euro. In questo caso, la parte da leone la fatto l’ingaggio e i guadagni relativi alla F1 con 64 milioni, mentre gli incassi fuori pista sono limitate a ‘soltanto’ cinque milioni di euro.