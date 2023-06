MotoGP GP Germania 2023, risultati e classifica: Martin trionfa, Bagnaia secondo

Il Gp di Germania passa in rassegna dopo un weekend in cui si è palesato un equilibrio di fondo con Jorge Martin che si è portato a casa la vittoria. Alle sue spalle Pecco Bagnaia e un grande Zarco che si è preso la terza posizione, complice anche la caduta di Binder. Arrivo in volata fra Martin e Bagnaia che hanno dato prova di un duello spettacolare che si protrarrà per il resto della stagione con Martin che, infatti, si porta in seconda posizione nella classifica Mondiale.

Deludente weekend per Maverick Vinales in primis che, dopo un inizio di weekend del tutto disastroso, anche nella gara è stato costretto al ritiro. Male anche Miller che dopo una partenza a razzo grazie alla quale si era preso la testa classifica, nella seconda curva del primo giro ha aperto troppo la traiettorie e si è fatto superare da molti piloti. Buona prova per Bezzecchi che pian piano ha risalito la china, sfruttando anche una migliore gestione delle gomme nella seconda parte di gara. Questo l’ordine di arrivo dei primi dieci:

1 J. MARTIN 40:52.449

2 F. BAGNAIA +0.064

3 J. ZARCO +7.013

4 M. BEZZECCHI +8.430

5 L. MARINI +11.679

6 J. MILLER +11.904

7 A. MARQUEZ +14.040

8 E. BASTIANINI +14.859

9 F. DI GIANNANTONIO +17.061

10 M. OLIVEIRA +19.648

LA CLASSIFICA MONDIALE AGGIORNATA