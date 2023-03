Moto Gp, Bastianini: “Entusiasta di iniziare, sarà una stagione totalmente diversa”

Enea Bastianini si è confessato emozionato nella conferenza di presentazione del GP di Portimao, quello di esordio per l’inizio del Mondiale 2023. “Sono entusiasta, siamo alla prima gara, è bello essere qui. Abbiamo lavorato molto bene e siamo preparati. Quest’anno c’è un nuovo format con una gara sprint al sabato, ed è molto diverso rispetto al week-end normale. Perciò dovrò andare veloce fin da subito, non ci sarà la solita strategia con le gare lunghe. Sarà una stagione totalmente nuova per tutti”.

Il pilota della Ducati ha poi continuato: “Il 2022 è stato un anno migliore rispetto alle mie aspettative e fare meglio sarà complicato. Il migliore può essere Pecco perché ha il numero uno. Le gare sprint? Ci sarà una strategia diversa dalla domenica, dovrò cercare di attaccare dalla partenza, se parti dietro, sarà molto più impegnativo rimontare”.