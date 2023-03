Moto GP, Bagnaia: “Esodio non facile. Preoccupato per Pol, è stata colpa della ghiaia”

“L’importante è essere nei dieci. Non è stato un esordio facile perché il turno, da un’ora, è diventato di due. Poi ero preoccupato per Pol, perché mi è sembrata una botta forte, colpa ovviamente della ghiaia”, ha esordito così Pecco Bagnaia al termine delle FP2 sul circuito di Portimao. “Nel 2020 mandai il mercoledì una foto a Franco Unicini con una ghiaia grossa. L’anno scorso portai della ghiaia ai box e tutti mi presero in giro. Si vede chiaramente che quando Pol arriva sulla ghiaia fa dei giochi con la moto e cade”.