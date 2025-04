Arriva la triste ammissione da parte di Marc Marquez: il pilota sapeva già tutto, l’annuncio toglie ogni dubbio e fa discutere i fan

Domenica è arrivata la prima sconfitta stagionale per Marc Marquez che non è riuscito a bissare quanto di buono aveva fatto nei primi due Gran Premi stagionali e vede ora complicarsi la strada verso il ritorno alla conquista di un Mondiale dopo sei anni dall’ultima volta. Lo spagnolo è inciampato in un brutto weekend tra l’altro in un circuito che conosce molto bene e che spesso lo ha visto protagonista come quello del COTA, in Texas.

Il classe ’93 ha commesso un grave errore, tagliando troppo stretto su un cordolo bagnato al nono giro, finendo in terra. Una sensazione di deja vù per lui che già nel 2019 era incappato nello stesso sbaglio sulla stessa pista e allo stesso giro. Un brusco risveglio con il pilota che ha da subito ammesso l’errore, facendo mea culpa a caldo dopo la gara.

Marquez ammette tutto: c’è l’annuncio

“Ho fatto tutto bene le cose più difficili, purtroppo la vita è così. Ieri non ero Super Marc e oggi non sono scemo. L’importante è proseguire su questo livello, anche se è stato un disastro“, ammette senza mezzi termini nell’intervista rilasciata a Sky Sport MotoGP. Marquez comunque vede l’aspetto positivo: “So perché sono caduto e come evitare che riaccada in futuro, questo è ciò che conta. E poi sono ancora lì vicino alla vetta. In gara ero tranquillo, la moto andava benissimo ed era tutto ok. Oggi mi devo scusare perché ho sbagliato io“, chiude sull’argomento.

Poi passa a parlare di un altro episodio capitato durante la gara, per la precisione all’inizio. Arriva una clamorosa rivelazione da parte di Marquez che a quanto pare sapeva già tutto! Infatti a pochi istanti dal via si è scatenato il caos che ha portato ad un rinvio della partenza. Provocata proprio dallo spagnolo, accortosi di voler cambiare la moto a due minuti dallo start. Cosa è successo? L’ex iridato prova a fare chiarezza.

“Avevo un’idea chiara, avevamo sbagliato nel mettere le rain. Quindi ho chiesto a pochi minuti dalla partenza se l’altra moto fosse pronta, quella da asciutto. Quando mancavano due minuti ho deciso di cambiarla ma l’ho fatto anche perché ho visto che solo in tre o quattro avevano le slick“, ammette Marquez. “Ho pensato ‘se vado via io, almeno dieci piloti mi seguiranno’. E così è stato, con il rinvio della partenza come diretta conseguenza”, conclude.