Gp Italia, Bagnaia: “Aspetto questo fine settimana da tutto l’anno, mi sento a mio agio sulla moto”

“Sono felice della strategia e del risultato delle prove. Abbiamo deciso di fare dei test sia per la gara, sia per le condizioni di pioggia che ci potrebbero essere nella giornata di domani e sappiamo di dover stare attenti in particolare domani, dove sarà importante non commettere degli errori. Le temperature di questo pomeriggio e le condizioni di umidità hanno condizionato un po’ delle scelte però sono felice del feeling con la moto e delle mie condizioni in generale, ed il ‘time attack’ fatto nell’ultimo minuto di prove mi ha lasciato soddisfatto”. Queste le parole di Francesco Bagnaia dopo una giornata di libere chiusa in testa. “Sono limitato nel polso perché mi dà sempre abbastanza fastidio e mi sento che non sto guidando ancora nella mia solita posizione e quindi sono un po’ limitato ma non a livello prestazione, ed ho dolore solo quando mi fermo. Sicuramente sappiamo il potenziale del ‘pacchetto’. Alex Marquez è stato veloce tutto il giorno, non so cosa è successo fuori dalla Q2, Binder con la gomma soft è velocissimo, con quella media va un po’ più in difficoltà. E’ difficile dire chi io veda bene perché ci sono delle condizioni particolari di grip ed ormai il venerdì è dura capire chi va più forte perché chi fa il ‘time attack’, chi non lo fa, in Fp1 si provano tante gomme. L’importante è guardare il mio feeling e per il momento io sono contento di quanto fatto”.

“Il clima al Mugello? Noi piloti italiani aspettiamo questo week-end tutto l’anno -ha proseguito Bagnaia – A Jerez il clima era incredibile, a Le Mans c’è stato il record dei record in termini di presenze, e durante la parata di questa mattina ho capito cosa ci attenderà in termini di presenze questo week-end. Mi ricordo la prima volta che sono venuto qui nel 2011, e mi ricordo che rimasi scioccato. Mi aspetto tanti tifosi ed un grande tifo“.