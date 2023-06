Verona: tutti a disposizione di Bocchetti tranne Henry e Duda

Lavoro tattico e sulle palle alte per il Verona di Bocchetti in vista dello spareggio salvezza contro lo Spezia. L’osservato speciale rimane sempre Lasagna che potrebbe all’ultimo strappare una convocazione. Per il resto tutta la rosa, ad eccezione dei lungo degenti Henry e Duda, è a disposizione. Nel pomeriggio poi conferenza stampa congiunta di mister Zaffaroni e capitan Veloso, per un Verona che dopo tanti silenzi ha deciso quindi di tornare a parlare alla vigilia dello spareggio che seguirà dalla tribuna Salvatore Bocchetti vista l’espulsione rimediata a Milano per proteste.