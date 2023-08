Gp Gran Bretagna, Mir: “Totalmente ripreso dall’infortunio. Sarà fantastico tornare in pista”

Torna la MotoGp dopo cinque settimane di pausa, con il circuito di Silverstone. La Repsol Honda riabbraccerà Joan Mir, pronto a tornare in pista dopo l’infortunio patito al Mugello. “La nostra pausa è stata un po’ più lunga di quella di tutti gli altri, ma ora mi sono completamente ripreso dall’infortunio che ho subito al Mugello. Sono tornato ad allenarmi e guidare diversi tipi di moto come al solito da alcune settimane, quindi mi sento bene fisicamente. L’obiettivo è sfruttare al meglio ogni sessione e tornare alla mentalità della MotoGP e delle corse dopo tante settimane di assenza. Sarà fantastico rivedere tutti e tornare in sella alla Honda RC213V”.