GP Austin 2023, Moto 3: nelle Prove Libere 2 Sasaki è il più veloce. Seguono Masia ed Ortolà

Nelle seconde Prove Libere del Gp delle Americhe, in Moto 3 è sempre il giapponese Ayumu Sasaki ad essere il più veloce in pista come nelle prime libere ad Austin. Il pilota giapponese si è piazzato davanti a tutti con il tempo di 2’16″306. Un buon tempo che ha permesso quindi a Sasaki di precedere la coppia spagnola Jaume Masia (Honda) di 176 millesimi e Ivan Ortolà (Ktm) di 280 millesimi. Al ridosso del podio il brasiliano Diogo Moreira (+0″602), con la sua Ktm che ha migliorato le prime libere. Gli italiani, Romano Fenati, Matteo Betelle, Stefano Nepa, Riccardo Rossi si sono classificati rispettivamente decimo, undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo.