Ducati, Tardozzi: “Fiducia per il rinnovo di Bagnaia prima del Qatar”

“Ci stiamo lavorando, ma non è semplice”. Lo ha detto Luigi Dall’Igna, general manager della Ducati, parlando della trattativa per il rinnovo di Pecco Bagnaia. “Perché firmare un contratto con un due volte campione del mondo è una cosa molto importante- dice intervistato dal sito ufficiale della MotoGp- ci stiamo lavorando ed è l’unica cosa che al momento posso dire”. Regna comunque l’ottimismo, come si legge nelle parole di Davide Tardozzi: “Il nostro obiettivo è rinnovare il contratto di Pecco il prima possibile– spiega il team manager – Ne stiamo parlando con il suo management da un paio di settimane, siamo fiduciosi che chiuderemo prima del Qatar”.