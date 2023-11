Bagnaia campione del mondo, Malagò: “Fenomeno senza confini, impresa ripetersi”

“Braccia al cielo, questo bis iridato è da fenomeno senza confini! Francesco Bagnaia su Ducati vince anche il ValenciaGP, davanti a Fabio Di Giannantonio, e ripete l’impresa: il Mondiale Motogp è suo per il secondo anno consecutivo. Grazie, Pecco Bagnaia, fieri di te”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò su Twitter, per celebrare la vittoria del secondo titolo in MotoGp di Bagnaia. “Straordinario Francesco #Bagnaia che vince a Valencia e si conferma Campione del mondo della #MotoGP per il secondo anno consecutivo con la sua Ducati. Grandissimo ‘Pecco’, anche quest’anno ci hai fatto sognare. Orgoglio italiano”, il commento di Giorgia Meloni.