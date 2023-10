Superbike, Mondiale 2024: Cremona tra le novità nel calendario provvisorio

Svelato il calendario provvisorio del Campionato del Mondo Superbike 2024. Tra le novità ci sono due nuovi circuiti, tra questi quello italiano di Cremona. Si parte con il Round d’Australia in programma al Phillip Island Grand Prix Circuit dal 23 al 25 febbraio che vedrà impegnato anche il WorldSSP mentre il consueto test ufficiale è previsto per il 19 e 20 febbraio. Dal 22 al 24 marzo riflettori puntati sul Circuit de Barcelona-Catalunya per il via della stagione europea che sarà preceduta nella settimana prima del Round – nelle giornate del 14 e 15 marzo – dal test con il supporto di Dorna; nel round di Jerez vedremo anche il ritorno del WorldSSP300. Dal 19 al 21 aprile si correrà al TT Circuit Assen, mentre a maggio è prevista la sosta. Il quarto Round avrà luogo dal 14 al 16 giugno al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, mentre dal 12 al 14 luglio l’appuntamento sarà con il Round di Gran Bretagna in programma a Donington Park.

Subito dopo a prendersi la scena sarà l’Autodrom Most che per la quarta annata consecutiva ospiterà il Round della Repubblica Ceca. Dopo due weekend di pausa la seconda metà dell’anno si accenderà ad agosto con il ritorno del Round del Portogallo previsto dal 9 all’11 agosto all’Autodromo Internacional do Algarve. Due settimane dopo ecco la prima novità del calendario, che vedrà il ritorno del WorldSBK in Ungheria, sul nuovissimo Balaton Park Circuit che si trova a un’ora – in direzione sud – dalla capitale Budapest, sulle sponde del Lago Balaton, il più grande nell’Europa centrale. Nel weekend del 6-8 settembre spazio al Round di Francia sullo storico Circuit de Nevers Magny-Cours. Dal 20 al 22 settembre ecco la novità tutta italiana: il Cremona Circuit, situato ad appena mezz’ora di distanza da Cremona. Il penultimo Round dell’anno è in programma la settimana successiva al MotorLand Aragon mentre il gran finale di stagione si terrà dall’11 al 13 ottobre nel sud della Spagna, al Circuito de Jerez – Angel Nieto.

Queste le 12 tappe in calendario:

23-25 febbraio: Phillip Island, Australia

22-24 marzo: Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

19-21 aprile: TT Circuit Assen, Olanda

14-16 giugno: Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, Italia

12-14 luglio: Donington Park, Gran Bretagna

19-21 luglio: Autodrom Most, Repubblica Ceca

9-11 agosto: Autodromo Internacional do Algarve, Portogallo

23-25 agosto: Balaton Park Circuit, Ungheria*

6-8 settembre: Circuit de Nevers Magny-Cours, Francia

20-22 settembre: Cremona Circuit, Italia*

27-29 settembre: MotorLand Aragon, Spagna

11-13 ottobre: Circuito de Jerez – Angel Nieto *soggetto a omologazione