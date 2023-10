Milan, per Pioli solo sei vittorie su ventuno partite in Champions League

Sei su ventuno. E’ il magro bottino delle campagne di Champions targate Stefano Pioli alla guida del Milan, tre edizioni in cui comunque c’è da considerare l’ottima semifinale raggiunta lo scorso anno, ma con la rabbia per i rossoneri di essere usciti per mano dell’Inter nel derby. Sono soltanto sei i successi ottenuti dal mister emiliano da quando siede sulla panchina del Diavolo e ha l’opportunità di giocare nella coppa più prestigiosa: al primo anno, quella contro l’Atletico Madrid con comunque l’eliminazione ai gironi, lo scorso anno i trionfi andata-ritorno con la Dinamo Zagabria e la vittoria con il Salisburgo nel girone, poi i successi col Tottenham e il Napoli nelle rispettive andate di ottavi e quarti. Ancora zero vittorie nel raggruppamento giunto al giro di boa quest’anno, e sono così ben quindici le sfide in cui il Milan non ha vinto negli ultimi tre anni in Champions sulle ventuno giocate complessivamente.