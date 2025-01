I test invernali di Superbike sono pronti a partire. Team e piloti si raduneranno il 22 e il 23 gennaio a Jerez, in Spagna, per una due giorni di prove prima dell’avvio della stagione. L’intero paddock attende con ansia di poter vedere le moto in pista, in modo da poter verificare gli effetti del nuovo regolamento tecnico. Nel 2025, infatti, cambieranno diversi elementi: è stato eliminato il limite ai giri motore, mentre la cilindrata resta di 1000 cc. Ducati, obbligata in passato a usare un limitatore a 16.100 giri ha carta bianca e potrebbe raggiungere la Panigale V4 stradale, che vanta 400 giri in più. Cambiano invece i serbatoi, di una portata minore rispetto a quelli visti nelle scorse stagioni: il carburante a disposizione dei piloti passa da 24 a 21 litri.

Superbike 2025 – I motivi dell’assenza di Toprak Razgatlioglu ai test

Toprak Razgatlioglu non prenderà parte alla due giorni di test in Andalusia. Il Campione del Mondo è in fase di recupero dopo un incidente avvenuto nel corso di un allenamento con una moto da enduro. Il pilota ha rimediato una frattura al dito indice della mano destra, che ha necessitato un intervento chirurgico. Lo scudiero della BMW è già in fase di recupero e potrebbe tornare in pista la prossima settimana, tra il 28 e il 29 gennaio, in occasione dei test in programma a Portimao, in Portogallo.

Ducati in cerca del titolo

A Jerez non mancherà l’azione, con Ducati a caccia del titolo e pronta a schierare ben otto moto sulla griglia di partenza. Occhi puntati su Alvaro Bautista – unico zavorrato del 2025 – pilota spagnolo dal ricco curriculum. La squadra di Borgo Panigale si affida poi a un giovane talento azzurro: Nicolò Bulega, lo scorso anno rookie e autore di un ottimo secondo posto in classifica generale. In Superbike, gli italiani non mancano e sono attesi in pista anche Danilo Petrucci, Yari Montella e Andrea Iannone, tutti ingaggiati da Ducati. Inoltre, per Yamaha correranno Andrea Locatelli e Jonathan Rea.

Il calendario di Superbike 2025

La stagione inizierà in Australia, con il primo weekend di gara in programma tra il 21 e il 23 febbraio. Team e piloti raggiungeranno Phillip Island con alcuni giorni di anticipo, in modo da poter partecipare agli ultimi test, attesi il 17 e il 18 febbraio. La SBK 2025 si sposterà poi in Europa, passando per il Portogallo e per i Paesi Bassi prima di raggiungere l’Italia. Lo stivale ospiterà ben due tappe di Superbike, come la Spagna. Il paddock si fermerà a Cremona tra il 2 e il 4 maggio, per poi spostarsi a Misano tra il 13 e il 15 giugno.

Tra i due appuntamenti italiani, la competizione volerà in Repubblica Ceca. La seconda parte di stagione si aprirà nel Regno Unito, con la SBK che farà poi tappa in Ungheria, pista introdotta nel calendario per la prima volta. Seguiranno i weekend in Francia e ad Aragon, in Spagna. Il penultimo appuntamento del campionato è atteso in Portogallo, mentre chiuderà i giochi il fine settimana di gara a Jerez.

21-22-23 febbraio, Australia – Phillip Island

28-29-30 marzo, Portogallo – Portimao

11-12-13 aprile, Paesi Bassi – Assen

2-3-4 maggio, Italia – Cremona

16-17-18 maggio, Repubblica Ceca – Most

13-14-15 giugno, Italia – Misano

11-12-13 luglio, Regno Unito – Donington Park

25-26-27 luglio, Ungheria – Balaton Park

5-6-7 settembre, Francia – Magny-Cours

26-27-28 settembre, Spagna – Aragon

10-11-12 ottobre, Portogallo – Estoril

17-18-19 ottobre, Spagna – Jerez