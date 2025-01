In un Gigante tiratissimo e ricco di colpi di scena, a Kronplatz è Alice Robinson a salire sul gradino più alto del podio dopo il quarto posto a metà gara. Al termine di una seconda manche che ha visto le uscite di scena della leader della classifica generale, Federica Brignone (in testa dopo la prima run) e del pettorale rosso Sara Hector (che lascia la vetta proprio alla Robinson), è la neozelandese a fare festa con un successo che le mancava dal 21 marzo 2021, quando trionfò nel Gigante di Lenzerheide. Secondo posto (e podio numero 95) per Lara Gut-Behrami, che precede la statunitense Paula Moltzan.

Tanti rimpianti per Brignone che era stata protagonista di una prima manche solida, mettendo il turbo da metà gara fino all’arrivo, lasciando a distanza (+0.19) Gut-Behrami ed Hector (+0.27′). Una prima manche ricca di delusione anche per Julia Scheib, che aveva impattato male sulla quint’ultima porta, dopo aver fatto registrare 44 centesimi di margine sulla leader all’ultimo intermedio. Poco dopo era arrivata l’uscita anche di Sofia Goggia, che dopo il primo intermedio (+0.04) aveva perso stabilità inclinandosi troppo nel tentativo di correggere la direzione su un dosso. Le azzurre qualificate, oltre al pettorale giallo, sono Asja Zenere, 24esima (+3.68), Ilaria Ghisalberti, ventitreesima (+3.53) e Lara Della Mea, che si regala una seconda manche da incorniciare, rimontando undici posizioni e andandosi a prendere l’undicesimo posto, il migliore della sua carriera in Coppa del Mondo. Nella seconda manche a fare meglio dell’azzurra sono solamente Paula Moltzan, che rimonta sette posizioni e si va a prendere il quarto podio in carriera (+0.94), e proprio Alice Robinson, che impone un ritmo altissimo che mette in crisi tutte le rivali, andando a chiudere in 1:55.28. Meglio di Lara Gut-Behrami (+0.56), che fa quel che può sul dosso che ha tradito Brignone ed Hector. Buona quarta posizione per Laura Colturi (+1.22), ottava a metà gara. La classifica generale vede in testa Federica Brignone a 639 punti, ma Lara Gut-Behrami riesce ad accorciare, portandosi a 55 punti di distanza. Più indietro Camille Rast a 562, mentre Sara Hector rallenta e rimane a 507.

LE PAGELLE

TOP

Alice Robinson

Coraggiosa nella spinta e impressionante nel ritmo. Torna a vincere in Coppa del Mondo dopo quasi quattro anni, trovando la quarta vittoria in carriera. Una giornata da incorniciare in una seconda manche che le ha permesso di scalare quattro posizioni.

Lara Gut-Behrami

Lascia qualcosa dopo il dosso che ha causato l’uscita di Hector e Brignone. Visto l’esito delle altre, può accontentarsi. Anche alla luce di una classifica generale che ora la vede a 55 punti dalla vetta. Podio numero 95 in carriera.

Paula Moltzan

Quarto podio in carriera, il secondo in stagione. Il primo in gigante.

Lara Della Mea

Finalmente tutto il suo talento schiaffato in pista. In occasione dello slalom di Flachau aveva rimontato nove posizioni. Stavolta ne scala undici, spingendosi fino all’undicesimo posto, cioè il miglior risultato in Coppa del Mondo in carriera. Velocissima nel secondo e terzo settore in una seconda manche da incorniciare (terzo tempo assoluto). Segnali che definire incoraggianti è poco

FLOP

Federica Brignone

Terza uscita stagionale in gigante in cinque gare. Non cade, ma salta una porta dopo aver approcciato male al dosso che aveva già tradito Hector. Si riapre la classifica generale: Gut-Behrami, senza vincere, si porta a 55 punti di distanza.

Sara Hector

L’inforcata riapre le carte anche della Coppa di specialità, la cui leadership passa ora proprio a Robinson (300 a 296). L’ex pettorale rosso sbaglia sul dosso ed esce di scena prima del primo intermedio. Ora da valutare le condizioni, anche se la svedese si è alzata senza mostrare segni di dolore. Solo rabbia.

Sofia Goggia

Peccato. Dopo un primo intermedio con quattro centesimi di ritardo, un errore sul dosso costa carissimo alla fuoriclasse azzurra. Un errore banale, “da polla”, dice la 32enne che non dà continuità agli ottimi segnali mostrati a Kranjska Gora, dove nel gigante chiuse al quinto posto a distanza di quasi un anno dall’ultima presenza nella specialità. Un’occasione buttata via.

Julia Scheib

La specialista esce con un carico enorme di rimpianti dopo aver sfiorato il podio in Slovenia lo scorso 4 gennaio. L’austriaca impatta male sulla quint’ultima porta, dopo aver fatto registrare 44 centesimi di margine sulla leader all’ultimo intermedio.