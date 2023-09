Motociclismo: il Mugello ospita giovani ucraini

L’autodromo del Mugello ha ospitato un gruppo di giovani rifugiati dall’Ucraina. L’evento è nato da una collaborazione tra Federazione motociclistica italiana e ‘Hope Ukraine foundation’. Il presidente Fmi Giovanni Copioli ha incontrato un gruppo della fondazione, dichiarando: “Siamo felici di dare loro un momento di distrazione, è importante portare questi ragazzi a vivere vari momenti sportivi come questo, dopo aver assistito anche agli allenamenti del Milan e della Juventus. Anche le gare in pista possono essere un momento per staccare il pensiero dalla situazione nel loro Paese. E’ un vero piacere, oltre che un dovere, ospitarli qui e magari speriamo di infondere a qualcuno di loro la passione per il motociclismo e la voglia di provare ad avvicinarsi a questo mondo“.