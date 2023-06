Moto3, risultati ed ordine d’arrivo GP Germania 2023: prima vittoria in carriera per Oncu, battuto Sasaki

I risultati e l’ordine di arrivo del GP di Germania 2023, settima gara dell’anno del mondiale di Moto3. Sul circuito del Sachsenring arriva la tanto agognata prima vittoria della carriera per Deniz Oncu, che nonostante i problemi fisici stringe i denti e si aggiudica il duello con Ayumu Sasaki, sorpassando il rivale proprio all’ultima curva. Beffa incredibile invece per il giapponese, capace di conquistare la pole position e difendere la prima posizione per gran parte della gara, ma scavalcato proprio nel finale e secondo per 95 millesimi. Completa il podio il leader della classifica generale Daniel Holgado. Il miglior italiano, nonché l’unico in top 10, è Stefano Nepa, che chiude al nono posto. A punti anche Andrea Migno, quindicesimo, mentre uno sfortunato Matteo Bertelle cade nel finale e vanifica una buona gara, che probabilmente avrebbe chiuso tra i primi 10. Di seguito l’ordine di arrivo.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO