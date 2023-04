Moto3, risultati e classifica prove libere 3 GP Argentina 2023: Fenati il più veloce

E’ Romano Fenati a far registrare il giro più veloce al termine delle prove libere 3 del Gran Premio di Argentina 2023 di Moto3. Il pilota italiano ha fermato il tempo in 1.53.875 e ha tenuto dietro Toba e Oncu in quella che è l’ultima sessione di prove prima delle qualifiche. FP3 dunque andate in archivio, ecco di seguito i risultati e la classifica di oggi con i primi dieci classificati sul circuito di Termas de Rio Hondo.

RISULTATI FP3 MOTO3 ARGENTINA

1 R. FENATI 1:53.875

2 K. TOBA +0.694

3 D. ÖNCÜ +0.957

4 D. SALVADOR +1.255

5 D. MOREIRA +1.712

6 R. ROSSI +1.904

7 S. OGDEN +2.062

8 I. ORTOLÁ +2.215

9 A. MIGNO +2.682

10 F. FARIOLI +2.709