Moto3, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Italia Mugello 2023: Öncü miglior tempo

Deniz Öncü fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della Moto3 del GP d’Italia 2023 in programma al Mugello. Il pilota della Red Bull KTM Ajo precede il duo nipponico formato da Ayumu Sasaki e Tatsuku Suzuki. Ottimo quarto tempo per Riccardo Rossi, mentre Romano Fenati è l’altro azzurro in top-10. Quinta piazza per il leader del Mondiale, Daniel Holgado.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

1 Deniz Öncü (Ktm) 1:56.947

2 Ayumu Sasaki (Husqvarna) +0.534

3 Tatsuku Suzuki (Honda) +0.746

4 Riccardo Rossi (Honda) +0.897

5 Daniel Holgado (Ktm) +0.922

6 David Alonso (Gasgas) +0.994

7 Scott Ogden (Honda) +1.009

8 Romano Fenati (Honda) +1.015

9 David Salvador (Honda) +1.039

10 Diogo Moreira (Ktm) +1.066